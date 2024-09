Joaquin Correa fuori dalla lista per la Champions e non solo: secondo la Gazzetta dello Sport, il Tucu è fuori proprio dal progetto Inter. Per lui non c'è spazio.

E allora l'esclusione dalla lista UEFA è solo l’ultimo segno particolare della situazione complessa che il Tucu sta vivendo all’ultimo anno di contratto in nerazzurro. Come sottolinea la rosea, il dato è chiaro: zero minuti nelle prime tre giornate di campionato e niente Europa (almeno fino a gennaio). Riconquistare San Siro, inoltre, appare francamente impossibile per lui, ormai inviso alla maggioranza dei tifosi, fischiato anche in trasferta nelle amichevoli estive.

L'Inter intanto continua a lavorare sui mercati ancora aperti per trovare una soluzione: Qatar? Turchia?