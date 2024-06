Come ricorda la Gazzetta dello Sport, per quanto riguarda l'attacco ci sarà da gestire anche il rientro di Joaquin Correa, flop nel prestito a Marsiglia.

Il quasi 30enne attaccante argentino ha ancora un anno di contratto con l'Inter e guadagna 3,5 milioni a stagione: doppio problema visto che non rientra nei piani di Inzaghi e non si può prestare considerando la scadenza 2025.

Raffreddate le piste River Plate ed Estudiantes, così come quella verso Como. E allora? Le speranze di Marotta adesso sono per la Turchia, con Galatasaray e Fenerbahce (dove è appena arrivato Mourinho) che hanno potere economico e potrebbero puntare sulla rinascita di un giocatore che avrebbe talento da vendere ma fatica ad accompagnarlo con intensità e continuità. L'Inter chiede 10 milioni per evitare la minusvalenza, i due club puntano allo sconto ma anche l'incidenza sul monte ingaggi potrebbe aiutare la trattativa.