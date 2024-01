L'uomo del destino è Lautaro Martinez, che decide la Supercoppa italiana al 91' come sottolinea la Gazzetta dello Sport: ventunesimo gol stagionale. Non banale.

Una finale definita "combattuta" dal quotidiano milanese, con un Napoli concentrato e che discute il doppio giallo di Simeone. In dieci, la squadra di Mazzarri ha provato a limitare i danni e ci è riuscito fino alla zampata di Lautaro. L'Inter, invece, ha dovuto soffrire per vincere, stavolta senza sperperare bellezza. Ma il primo trofeo stagionale è meritato e l'unica nota negativa è la squalifica di Barella per Firenze.

Napoli "avvelenato", ma alla fine della fiera ha fatto un solo tiro in porta. Ha vinto l'Inter che oggi è più forte.