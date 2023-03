L'uscita dalla Champions mette Antonio Conte davanti alle critiche. Il futuro del tecnico salentino al Tottenham è in bilico e il ritorno in Italia è una possibilità che l'ex Inter culla, come fatto intendere anche con delle recenti dichiarazioni. Ma in Serie A, in questo momento storico, quali società potrebbero permetterselo? "Soddisfare le esigenze del Conte stile Premier, tanto a livello di stipendio (al Tottenham guadagna più di dieci milioni) quanto sul mercato, sarebbe difficile per tutte le big. Anche per Juventus e l’Inter. Discorso diverso se l’allenatore salentino, pur di tornare in Serie A, optasse per una scelta di cuore accettando uno stipendio più basso e dei programmi di mercato meno sontuosi", spiega oggi La Gazzetta dello Sport.