Lo stadio Meazza sarà aperto in occasione della finale di Champions tra l'Inter e il Manchester City. Lo conferma anche la Gazzetta dello Sport, che oggi spiega i dettagli della decisione resta 'obbligata' vista la grande attesa che c'è per il match tra i tifosi nerazzurri.

Manca solo l'ufficialità, ma dovrebbe essere piazzato un maxischermo nel settore arancio dando modo a circa 40mila tifosi di assieparsi sui seggiolini di San Siro e gustarsi la finale. "Sicuro saranno aperti tutti e tre gli anelli del settore “rosso”, in forse gli spicchi laterali del “verde” e del “blu”, con biglietti che andranno dai 10 ai 25 euro e saranno disponibili con ogni probabilità su Vivaticket: costi contenuti, perché lo scopo è far entrare più tifosi possibile. La sicurezza verrà garantita - come sempre - dagli steward. Questione di giorni è tutto sarà definito", spiega il giornale.

