"Ci sarà un extra budget dovuto al cammino in Europa e il tesoretto ci farà star meglio". Queste le parole di Beppe Marotta che ha confermato l'importanza del percorso in Champions dell'Inter. Un'Inter che - secondo la Gazzetta dello Sport - vorrà dare l'assalto allo scudetto della prossima stagione.

Per consolidare lo status al quale è arrivata ora, ci sarà bisogno di alcuni puntelli. Primo fra tutti il rinnovo di Bastoni. "L’Inter è vicina a sforare quota 100 milioni di euro incassati da questa Champions. Andare a Istanbul vorrebbe dire mettersi in casa altri 16 milioni, tra premio Uefa e piccolo ritocco del market pool - si legge -. È un numero che colma ampiamente la perdita di bilancio prevista a giugno, inizialmente stimata intorno a quota 60. È un numero che regala alla società una certa libertà d’azione anche nell’immediato. Per esempio, nell’offerta di un rinnovo di contratto a Bastoni. Difficile scindere i due discorsi, tra il cammino in questa Champions e la qualificazione alla prossima". Servirà trovare una soluzione per non finire come con Skriniar.

Verso il rinnovo anche Dzeko. E per le cessioni? L'Inter potrà scegliere chi vendere e non avere l'obbligo di privarsi di uno o due big. Servirà un sostituto di Skriniar (Chalobah e Adarabioyo i preferiti secondo la Gazzetta), un centrocampista (Kessie?) e un attaccante in caso di non conferma di Lukaku (occhi su Retegui).

