Occhio al giallo. In una competizione come la Champions League, dove i dettagli spesso spostano risultati, giudizi e inerzia delle stagioni, l'Inter dovrà fare molta attenzione all'aspetto disciplinare nel match di ritorno contro il Bayern Monaco.

Chiaramente il grande obiettivo è quello di passare il turno, ma sarebbe cosa buona e giusta arrivare alla semifinale nelle migliori condizioni possibili, quindi scansando il pericolo di squalifiche pesanti.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, i giocatori di Inzaghi a rischio sono diversi: nella lista dei diffidati ci sono Lautaro, Barella, Mkhitaryan, Bastoni e Pavard, più Dumfries che però guarderà la sfida ai bavaresi dalla tribuna. Il tecnico nerazzurro (diffidato anche lui) non potrà fare calcoli e mercoledì tutti loro saranno in campo. Conta solo il presente, com'è giusto che sia.