La Gazzetta dello Sport ormai lo dà per assodato: Valentin Carboni non resterà a Milano e lascerà l'Inter in questa sessione di mercato. Ma attenzione: il saluto non sarà definitivo, bensì in prestito.

Il club campione d'Italia si starebbe orientando su questa formula vista l'impossibilità di raccattare in giro offerte congrue al valore dell'argentino, ossia 35 milioni di euro. A ciò si aggiunge l'intenzione di non perdere il controllo del cartellino attraverso il diritto di riacquisto. E allora diventa probabile il saluto in prestito.

Su Carboni resta forte il Marsiglia di De Zerbi, con il quale l'attaccante ha trovato già un accordo di base: secondo la rosea, il ragazzo spinge per andare in Ligue 1, avendo capito che in nerazzurro lo spazio per lui sarebbe ridottissimo. E allora l’Inter sta ragionando proprio in queste ore sull’eventualità di lasciare andare il giocatore in prestito, senza una cessione definitiva che certo avrebbe fatto comodo per la casse del club. Di fatto, sarebbe una soluzione ponte verso la prossima stagione: in caso di esplosione del giocatore in Francia, peraltro in un club di fascia superiore rispetto al Monza in cui ha concluso la scorsa stagione, a quel punto la valutazione salirebbe ancora.

Non si esclude neppure che venga trattenuto in rosa, mettendolo a disposizione di Inzaghi, in modo da valutarlo direttamente per un anno.