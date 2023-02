L'Inter non vuole ripetere un caso-Skriniar e allora sono partiti i lavori per il rinnovo di Hakan Calhanoglu. "Il turco è il dossier più caldo perché in questa stagione ha elevato il suo status sia dal punto di vista tecnico che da quello emotivo - assicura la Gazzetta dello Sport -. È diventato vitale nella doppia veste di regista in assenza di Brozovic e di mezzala assaltatrice, ora che il croato sta tornando nelle sue terre. L’obiettivo è ottenere la firma in calce già entro la fine di questo mese, ma è probabile che per ragioni pratiche si vada a marzo inoltrato, dopo la doppia sfida contro il Porto: è un incrocio che potrebbe cambiare il senso della stagione. In ogni caso, i primi contatti sono stati proficui e hanno messo rapidamente la trattativa su un piano inclinato".