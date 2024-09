Tajon Buchanan ieri era ancora assente (assieme a Barella) dal lavoro di gruppo svolto ad Appiano Gentile. Ma il canadese sta sempre meglio e c'è già una data per il suo ritorno a pieno regime dopo il brutto infortunio subito in estate e la conseguente operazione.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, l'ex Club Brugge dovrebbe tornare in gruppo durante la sosta di ottobre, per poi tornare tra i convocati alla ripresa del campionato proprio dopo la sosta. Questo è il programma salvo intoppi.