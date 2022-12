Marcelo Brozovic sta bene: lo conferma anche la Gazzetta dello Sport sulla scia della comunicazione che ha fatto ieri la Federcalcio croata all'Inter dopo il fastidio avvertito dal centrocampista contro l'Argentina. In casa nerazzurra era scattato l'allarme dopo le parole a caldo di Dalic ("Ha sentito tirare il muscolo"), ma ieri tutto è rientrato. "Derubricato a lieve risentimento, ora l’Inter spera che Brozo la finalina la guardi da bordocampo. Del resto, è inutile rischiare proprio adesso: Marcelo ha già saltato quasi due mesi di campionato per un problema muscolare accusato proprio durante un impegno con la nazionale - ricorda la rosea -. E il fastidio accusato martedì sera era sempre allo stesso punto. Intanto, comunque, il fatto di aver escluso lesioni è già un bel punto di partenza per Inzaghi, impaziente di riavere a disposizione il faro del suo centrocampo".