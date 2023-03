Che fine ha fatto Marcelo Brozovic? Il croato è stato per anni "l'insostituibile" per antonomasia dell'Inter, cervello del centrocampo e fulcro di tutta la manovra. Dopo l'infortunio di quest'anno, invece, il croato non è mai tornato lui e ha perso fisiologicamente il suo posto nelle gerarchie nerazzurre. "Lo provano i numeri, lo hanno raccontato le prestazioni della squadra con o senza di lui - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. Ma anche lo status di intoccabile non può essere per sempre, ed è quello che sta provando adesso Brozovic. Che – per la verità – ci ha messo molto del suo per perdere fiducia e credibilità agli occhi di compagni, società e tifosi. Con atteggiamenti sbagliati, comportamenti extracampo tutt’altro che in linea con le richieste societarie. E poi con le frustranti e plateali proteste in campo, spesso all’indirizzo dei propri compagni: quel modo antipatico di sbracciare al primo errore di un altro, dimostrando insofferenza e mancanza di rispetto. Per non parlare dell’indolenza per cui quest’anno è stato ripreso più volte durante gli allenamenti".