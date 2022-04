L'Inter vince a La Spezia trascinata da Marcelo Brozovic e continua la corsa in vetta alla classifica. Tra le pagine della sua edizione odierna, La Gazzetta dello Sport pone l'accento sull'importanza del croato nello scacchiere tattico di Inzaghi: al 'Picco' Epic dirige l’orchestra e segna un gol pesante per la lotta scudetto. Brozo non segnava dal 12 maggio 2021 in Serie A e ha dovuto tirare 26 volte da allora per riuscirci: l'ultima esultanza in campionato è datata 21 settembre 2019 contro il Milan, l'ultima in trasferta era quella del 29 ottobre 2018 contro la Lazio.