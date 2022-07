Inter e Juventus dovranno sedersi al tavolo con il Torino per arrivare a Gleison Bremer. Come spiega oggi La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri non hanno cambiato idea: il brasiliano è il rinforzo ideale post-Skriniar. Le due operazioni sono legate per ragioni economiche, servono i soldi dei parigini (scrive la rosea) per lanciarsi sul centrale verdeoro. L'obiettivo è non superare 30 milioni di valutazione totale, magari inserendo Casadei come contropartita ma con un controriscatto a proprio favore. In ogni caso Cairo non ha aperto vie privilegiate all'Inter.