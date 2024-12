Si attende un nuovo bollettino medico per quel che riguarda Edoardo Bove. Come riporta nell'edizione online La Gazzetta dello Sport, dovrebbe arrivare nella giornata di oggi dall'ospedale di Careggi, dove il giocatore è tuttora ricoverato nel reparto di terapia intensiva, con i familiari accanto. La rosea aggiunge che il giocatore è vigile e cosciente, è stato estubato e non ha danni cardiologici e neurologici. Parla e risponde alle domande.

In queste ore si cercherà di andare a fondo sulle cause dell'arresto cardiaco, durato alcuni secondi in campo e su alcuni valori molto bassi trovati all'arrivo in ospedale e poi stabilizzati dopo le prime cure. Nel frattempo nella struttura è tornato Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina.