Tutto fatto per il rinnovo di Yann Aurel Bisseck. Come conferma anche la Gazzetta dello Sport, ormai si tratta di questione di ore per l'annuncio ufficiale del prolungamento del centrale tedesco con il club campione d'Italia.

Il difensore ha raggiunto l’intesa con i nerazzurri per prolungare fino al 2029, passando da 750mila euro a 1,5 milioni netti più bonus a stagione. La firma è attesa a breve, sottolinea la rosea.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!