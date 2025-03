Tornano le voci di mercato in chiave Inter per Jaka Bijol, centrale sloveno ieri protagonista del successo dei suoi con la Slovacchia nei tempi supplementari.

Domani Bijol si rimetterà agli ordini di Runjaic per preparare la difficile sfida di campionato contro l’Inter a San Siro, un incrocio non banale per lui come sottolinea la Gazzetta dello Sport. Nella scorsa stagione fu bersagliato dagli infortuni, mentre quest'anno è l'elemento più impiegato dal tecnico dei bianconeri.

La ribalta internazionale dello scorso Europeo - secondo il quotidiano - gli ha dato un alto valore di mercato. Com'è noto, Bijol è sempre piaciuto a Inter e Napoli, per restare in Italia. La sua valutazione non sarà inferiore ai 20 milioni. Con un gran finale di campionato, è certo che Jaka otterrà una big e i Pozzo i soldi che vogliono.