Non solo Thuram e Arnautovic. Contro la Fiorentina, a gara in corso, Inzaghi aveva dovuto sostituire anche Alessandro Bastoni. Un cambio precauzionale per affaticamento.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, infatti, una volta in panchina, Bastoni aveva applicato del ghiaccio sulla coscia. "Ma non ci sono problemi in vista della sfida di Torino", assicura la rosea.

Contro la Juventus, peraltro, il tecnico nerazzurro ritroverà Dumfries e Dimarco: il primo rientra dalla squalifica, mentre il secondo ha ormai smaltito l’influenza e oggi pomeriggio dovrebbe allenarsi regolarmente.