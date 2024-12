Le buone notizie sul rientro in campo di Francesco Acerbi si uniscono a quelle legate alle condizioni di Alessandro Bastoni, sostituito in via precauzionale contro il Parma. Il difensore era uscito dal campo toccandosi il flessore e ieri ha svolto lavoro di scarico con i compagni impiegati venerdì sera, senza accusare fastidio. Tradotto, conferma La Gazzetta dello Sport, "l'allarme è rientrato e l'affaticamento è stato gestito bene". Bastoni sarà dunque convocato per la trasferta di Leverkusen, anche se è probabile che possa accomodarsi in panchina.

Oggi Acerbi proverà invece il rientro in gruppo: le sensazioni sono buone e la convocazione per l'appuntamento in Germania appare possibile. L'obiettivo di Inzaghi è averlo titolare all'Olimpico contro la Lazio lunedì prossimo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!