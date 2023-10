"Pavard: doppietta. Calhanoglu: Europeo conquistato. Dumfries: ancora decisivo con un rigore procurato. Frattesi: gol alla prima e maglia da titolare a Wembley. Lautaro: solo 12 minuti giocati più recupero. Ecco, non si può dire che questa sosta delle nazionali abbia regalato a Simone Inzaghi cattive notizie". Così la Gazzetta riassume le due settimane senza Inter dei vari nazionali in giro per il mondo. E ieri Appiano Gentile ha rivisto gran parte di loro, ad eccezione dei sudamericani (Augusto, Lautaro e Sanchez) che torneranno solo oggi.

"Inzaghi deve decidere come gestire il triplo impegno Torino-Salisburgo-Roma. Difficile che cambi qualcosa in attacco: la ThuLa è destinata a partire titolare in tutte e tre le occasioni, salvo contrattempi - si legge -. È negli altri reparti che Inzaghi può gestire le forze. E in quest’ottica si può immaginare qualcosa a centrocampo già per la gara di sabato. Barella è apparso un po’ stanco anche nella gara di Wembley, disputata per intero dopo i 65 minuti giocati contro Malta. E a Torino potrebbe pure lasciare spazio a Frattesi dall’inizio, considerato che le altre due maglie del centrocampo - Calhanoglu in regia e Mkhitaryan sul centrosinistra - non sono in discussione". Restano out Cuadrado e Arnautovic: per entrambi la Gazzetta ipotizza l'8 novembre - giorno di Salisburgo-Inter - come possibile data del ritorno a disposizione.