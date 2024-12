Stop per Barella: gli esami effettuati ieri hanno evidenziato una "lieve" elongazione dell'adduttore della coscia destra. Secondo la Gazzetta dello Sport, dopo aver saltato il match di ieri con l'Udinese (che comunque non avrebbe giocato), il centrocampista sardo sarà tenuto fuori anche dai convocati per la partita di lunedì prossimo con il Como. Con la Supercoppa sullo sfondo, Inzaghi non vuole correre alcun tipo di rischio, considerando che in questa stagione i suoi non sono stati particolarmente fortunati con gli infortuni muscolari.

E allora il rientro - come si legge - è programmato per la trasferta di Cagliari del 28 dicembre, partita carica di significato per Nicolò. È il secondo stop stagionale per il sardo, dopo quello accusato a cavallo tra settembre e ottobre, anche allora di natura muscolare. Intoccabili Calhanoglu e Mkhitaryan, ieri sera in coppa lasciati fuori dai titolari, per il terzo posto di lunedì sarà ballottaggio tra Frattesi e Zielinski, con l'ex Sassuolo in vantaggio secondo la rosea.