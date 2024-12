"I ragazzi stanno bene". Sia Barella che Dimarco non preoccupano. Il giorno dopo il 6-0 alla Lazio, arrivano ottime notizie per Inzaghi, che solo da oggi inizierà a preparare sul campo il match di domani contro l'Udinese per la Coppa Italia.

Come conferma la Gazzetta dello Sport, i due nerazzurri usciti acciaccati dalla sfida dell'Olimpico sono ok: solo crampi per l’esterno, mentre per il centrocampista non si sono neppure resi necessari gli esami strumentali dopo l’affaticamento muscolare. In ogni caso, nessuno dei due giocherà dall’inizio domani sera a San Siro, quando ragionevolmente si vedrà un massiccio turnover.

Oltre a Martinez tra i pali, dovrebbe trovare un discreto minutaggio anche l'argentino Palacios in difesa: da capire se dal 1' o se a gara in corso. "L’Inter ha bisogno di capire se può puntarci in tempi brevi. Anche perché le notizie sul fronte Acerbi non sono delle migliori: non è previsto il rientro del difensore a brevissimo, l’ex laziale spera di tornare in tempo per la Supercoppa di Riad", si legge.