Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella puntano la Supercoppa . Niente lesioni dagli esami strumentali effettuati nella giornata di ieri ed è certamente un'ottima notizia. Come scrive oggi La Gazzetta dello Sport , Inzaghi "tira un sospiro di sollievo e spera di poter recuperare per il Milan anche Brozovic per la panchina".

"Lo staff medico e tecnico - aggiunge la rosea - si sono messi subito al lavoro per organizzare il programma di recupero. Barella e Calhanoglu nei prossimi due o tre giorni lavoreranno a parte, poi proveranno a rientrare in gruppo: la loro presenza per la sfida di sabato sera contro il Verona resta in dubbio, ma è chiaro che l’orizzonte più importante adesso è orientato verso il derby in Arabia Saudita, dove ci sarà in palio il primo trofeo della stagione. Battere il Milan avrebbe un doppio enorme valore, tecnico ed emotivo: perché l’Inter che aveva ritrovato entusiasmo e ambizioni da titolo dopo la vittoria con il Napoli, a Monza potrebbe aver buttato le restanti speranze di scudetto".