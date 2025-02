Anche ieri Arnautovic, esattamente come Thuram, non si è allenato in gruppo. Ad ogni modo - secondo la Gazzetta dello Sport - continua a regnare ottimismo in casa Inter in vista del match di domenica con la Juventus: c’è la stessa fiducia che c'è pure per il francese. Anche Arna dovrebbe partire per Torino, probabilmente accomodandosi in panchina.

L’unico reale dubbio di formazione - stando a quanto riferisce la rosea - resta in difesa: un ritorno di De Vrij da titolare o la conferma di Acerbi, dopo l’ottima prova con la Fiorentina? Inzaghi deciderà in extremis.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.