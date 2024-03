A Madrid l'Inter non potrà contare su Carlos Augusto e Marko Arnautovic. Gli esami hanno confermato il doppio forfait per la Champions, anche se poteva andare peggio.

Il mancino brasiliano ha riportato un’elongazione al soleo della gamba destra, mentre l’attaccante austriaco ha un risentimento al bicipite femorale della coscia destra. Come riferisce la Gazzetta, Arnautovic ne avrà per tre-quattro settimane: l’obiettivo per il rientro è Udinese-Inter nel weekend del 7 aprile (anticipi e posticipi ancora da annunciare), proprio prima dell’eventuale andata dei quarti di Champions.

Meno grave, come immaginato già sabato sera, l’infortunio di Carlos Augusto: l'ex Monza potrebbe provare un miracoloso recupero già per il Napoli ma non c'è voglia di rischiare e quindi il mirino è su Inter-Empoli del 1° aprile.