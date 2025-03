La sosta sta per terminare e ormai il grosso dei giocatori dell'Inter ha già finito i propri impegni con le rispettive nazionali. Resta da attendere solo la partita di oggi di Taremi, ancora in dubbio per l'Uzbekistan.

A Milano, quindi, già tutti presenti a eccezione dell'iraniano e di Asllani, che si rivedrà domani dopo essere sceso in campo ieri con la sua Albania (3-0 ad Andorra).

"Da domani Appiano sarà sold-out - conferma la Gazzetta -. Inzaghi tornerà a lavorare con l’Inter pressoché al completo perché tutti i giocatori impegnati in nazionale durante la sosta torneranno ad allenarsi in nerazzurro".