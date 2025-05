Parte oggi la settimana che porterà l'Inter a giocarsi la Champions League contro il Psg all'Allianz Arena di Monaco. Dopo due giorni di riposo, tutti ad Appiano Gentile per iniziare a focalizzare l'obiettivo: quattro giorni filati di allenamenti e poi rifinitura sul terreno dello stadio di casa del Bayern, come conferma la Gazzetta dello Sport. Oggi, peraltro, alla Pinetina sarà anche media-day come voluto dalla Uefa, per cui il centro sportivo nerazzurro sarà popolato come non mai con circa 200 accreditati in arrivo da tutto il mondo.

In questi giorni, Inzaghi e i suoi giocatori analizzeranno a fondo anche le frecce a disposizione di Luis Enrique, provando a replicare quanto già fatto contro Bayern Monaco e Barcellona. "In generale, una delle urgenze interiste sarà quella di ritrovare l’intera difesa titolare: la caviglia malconcia di Pavard sarà curata per riavere il francese al suo posto", si legge.

Anche la dirigenza sarà presente in massa ad Appiano per stare vicina alla squadra in questo momento delicato ma pure storico. "Per Inzaghi è il momento di accendere le motivazioni e la voglia di riscatto di un gruppo in cui è vivo, non solo il ricordo del campionato appena perso, ma pure quello della finale di Champions del 2023. Il chiacchiericcio sulla tentazione araba del tecnico cade, forse, nel momento più sbagliato, proprio nella settimana della vita per tutti i nerazzurri, ma l’allenatore è concentratissimo soltanto su questa finale. Ha steso un piano preciso, ora è il momento di applicarlo", si legge.