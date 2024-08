Anche il Chelsea si iscrive alla corsa per Federico Chiesa. Dopo la cessione di Romelu Lukaku al Napoli per circa 30 milioni di euro, i Blues continuano a lavorare per Victor Osimhen: lo stallo nella trattativa (a causa delle alte richieste d'ingaggio del nigeriano) starebbe però spingendo i londinesi a valutare le alternative e tra queste - riporta The Sun - ci sarebbe anche l'attaccante in uscita dalla Juventus.