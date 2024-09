La piattaforma Football Meets Data ha proposto sul proprio profilo X una stima non ufficiale della distribuzione dei premi in denaro UEFA per ciascuno dei 36 club qualificati per la Champions League, al netto del denaro che verrà assegnato per i punti conquistati (€ 700.000 per punto), del piazzamento finale nella fase di campionato e del cammino nei turni a eliminazione diretta. Secondo il primo calcolo, la squadra destinata a ricevere il maggior montepremi prima del via della competizione è il Paris Saint-Germain, che con 63,351 milioni di euro precede il Manchester City con 62,762 milioni e il Bayern Monaco che si ferma a 61,583 milioni.

La prima italiana in graduatoria è l'Inter, ottava assoluta con 54,628 milioni pronti a entrare nelle casse di Viale della Liberazione. I nerazzurri precedono la Juventus dodicesima, l'Atalanta 14esima e il Milan 18esimo. La novità Bologna occupa la 31esima posizione.

