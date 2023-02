Ancora un po’ affaticato, ma c’è fiducia per sabato. Robin Gosens, sostituito all’intervallo di Sampdoria-Inter a causa di un affaticamento all’adduttore destro, anche oggi non era al meglio. Ma lo staff nerazzurro, proprio perché si tratta di un fastidio che normalmente è passeggero, auspica di poter dare il via libera al giocatore per la sfida contro l’Udinese di sabato prossimo. Già domani infatti si attendono miglioramenti. Per il resto, quest’oggi solito allenamento di scarico per ha giocato, normale lavoro per tutti gli altri.