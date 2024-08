Tra gli obiettivi del Betis Siviglia per rinforzare la rosa c'è un attaccante. Da un lato è tornata ad aprirsi l'opzione prestito per il giovane Youssoufa Moukoko, ma vista la complessità dell'operazione con il Borussia Dortmund "sono stati ripresi i contatti con l'Inter per Martín Satriano", riferisce Estadio Deportivo. Chieste informazioni anche per Giovanni Simeone ed Evann Guessand, altri due profili apprezzati dagli spagnoli.

