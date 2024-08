La trattativa per portare Tomas Palacios all'Inter entra nella sua fase calda. Il difensore oggi non è andato nemmeno in panchina nello scontro diretto tra Talleres e Independiente Rivadavia, le due squadre che si contendono il suo cartellino. Ieri - informa Javier Nievas, giornalista ESPN Argentina - c'è stato un incontro tra i dirigenti delle due società per discutere della cessione del classe 2003.

Per il trasferimento del giocatore in nerazzurro mancano i dettagli, ma a Milano puntano a portare il mancino ad Appiano in questa sessione di mercato: il club metterà sul piatto 6 milioni di euro. Dal Talleres confermano l'esistenza di un'opzione di acquisto al 50% detenuta dall'Independiente Rivadavia e parlano di come, nella maggior parte delle operazioni di questo tipo, la quadra possa essere trovata mantenendo una percentuale sulla futura vendita.

Tomas Palacios no va ni al banco en #IndRivadavia hoy ante #Talleres.

Ayer hubo reunión entre dirigentes de la T y la Lepra por su venta.

Faltan detalles para que se cierre su pase a #Inter.

El club italiano pondrá €6M por el pase y quiere que el jugador vaya este mercado. pic.twitter.com/4uy9qJnlOG — Javier Nievas (@javitonievas) August 17, 2024

