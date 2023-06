Simone Inzaghi vuole ricongiungersi a Sergej Milinkovic-Savic. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il centrocampista serbo è destinato a lasciare la Lazio in questa finestra di calciomercato. Il suo contratto è in scadenza nel 2024, Lotito potrebbe accettare anche 30 milioni di euro per farlo andare via. L'agente di Milinkovic-Savic è stato già contattato dalla dirigenza nerazzurra e il giocatore ha dato la sua disponibilità al trasferimento nella Milano nerazzurra. Sarri dà per scontata la partenza del serbo e vorrebbe che la trattativa si chiudesse in fretta.