Il Corriere della Sera riferisce oggi dell'incontro avvenuto ieri tra l'amministratore delegato dell'Inter, Alessandro Antonello, e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Oggetto del vertice, il progetto del nuovo stadio a Rozzano. Come riferisce il quotidiano, non ci sono dichiarazioni ufficiali, ma Fontana sarebbe rimasto colpito positivamente dall'avanzamento del progetto e dalla minore complessità delle sfide amministrative rispetto ad altre scelte progettuali, probabilmente quelle del Milan.

In futuro dovrebbe esserci l'apertura di un tavolo tecnico, l'ordine di scuderia è fare in fretta. L'impianto, nell'idea dei nerazzurri, ospiterà 70mila posti e sarà realizzato da Populous. Già in corso il dialogo tra società e amministrazione riguardo ad alcuni nodi, come la viabilità e il tema parcheggi, che saranno perlopiù interrati. L'area è opzionata fino al 30 aprile 2024 ed entro quella data l'Inter vorrebbe presentare il progetto con l'obiettivo di entrare nello stadio entro l'inizio del 2028/29.

