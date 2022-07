Sono ore decisive per il possibile addio di Alexis Sanchez dall’Inter. Come riportato dal Corriere della Sera, l’agente dell’attaccante cileno, Fernando Felicevich, in questo momento si trova a Milano e nella giornata di oggi (lunedì) incontrerà il club nerazzurro. Secondo il quotidiano, basterebbe l’addio del Nino Maravilla per propiziare l’arrivo a Milano di Paulo Dybala, tuttora svincolato e in attesa di un nuovo club dopo l’esperienza alla Juventus.