Il reparto attaccanti dell'Inter si è riempito con l'arrivo di Marko Arnautovic, quello degli esterni con Carlos Augusto. Nel frattempo, come spiega il Corriere della Sera, sfumato il discorso Samardzic c'è un tesoretto per un difensore esperto, ma non solo. "Inzaghi vuole un’altra punta: Alexis Sanchez piace anche allo spogliatoio", assicura il quotidiano.