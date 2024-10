Il Corriere della Sera in edicola oggi fotografa Roma-Inter come la sfida tra due squadre che cercano ancora risposte da un avvio di stagione dai risultati altalenanti. Concentrandosi sui nerazzurri, i colleghi del quotidiano milanese sottolineano lo score positivo prima della sosta, dove sono arrivate tre vittorie in fila tra Champions e campionato, dove però il dato dei gol subiti segnala che i campioni d'Italia hanno raccolto puntualmente il pallone nel sacco due volte a partita nelle ultime tre uscite (derby, Udinese e Torino). Dati che non sono da scudetto, come i due punti di media conquistati nelle prime sette giornate.

Ecco perché all'Olimpico, dove nella passata stagione andò in scena una delle tappe cruciali del 20esimo tricolore con un 4-2 spettacolare in rimonta, Simone Inzaghi vuol capire se la strada intrapresa sia o meno quella giusta e se l'Europa tolga più energie rispetto al recente passato. Dopo la trasferta nella Capitale, mercoledì l'Inter volerà a Berna per sfidare lo Young Boys ultimo in Svizzera, quindi domenica ospiterà la Juve a San Siro per un'altra sfida verità.

