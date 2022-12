Come annunciato ieri da Piero Ausilio, gli 'acquisti' dell'Inter nel mercato di gennaio saranno i rientri di Brozovic, Lukaku, Lautaro e Correa. Un modo per dire che nei prossimi giorni la dirigenza, più che concentrarsi su giocatori da aggiungere alla rosa a disposizione di Inzaghi, si occuperà di quelli in scadenza. Il primo su tutti è Milan Skriniar, da cui - si legge sul Corriere della Sera - finora non sono arrivati i segnali sperati dopo l'offerta di rinnovo messa sul tavolo dal club. Nessuna frattura tra le parti, precisano i colleghi, ma alla porta c’è sempre il Psg, che già in estate aveva corteggiato a lungo il difensore slovacco.

Chiuso il dossier Skriniar, in Viale della Liberazione si potrà pensare ai prolungamenti di Edin Dzeko, Matteo Darmian, Samir Handanovic e Danilo D’Ambrosio: "da parte della dirigenza c’è la volontà di trattenere Dzeko, e la trattativa sembra possibile. Più difficile, invece, rivedere all’Inter gli altri: può essere l’occasione di rinnovare la rosa, salutando tre che a Milano hanno dato tanto ma che si avvicinano ormai al finale di carriera", si legge sull'edizione online del quotidiano milanese.