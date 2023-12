Il Corriere della Sera analizza la situazione in casa Inter con particolare riferimento a quel che ha portato il turnover in Champions League. Secondo il quotidiano è stato la forza dei nerazzurri, ma nelle due sfide con la Real Sociedad non ha funzionato fino in fondo.

Difficile comprendere, secondo il quotidiano, la mossa Arnautovic per Thuram di martedì sera. L'attacco è corto perché l'austriaco e Sanchez non danno sufficienti garanzie, mentre in difesa c'è un periodo di emergenza e sugli esterni martedì erano un po' scarichi sia Dimarco che un Cuadrado indietro di condizione.

Ora, si chiude l'articolo, bisogna fare la differenza in campionato.