Francesco Acerbi non rientrerà nell'elenco dei convocati per la sfida di domenica contro la Fiorentina: il difensore, così come Davide Frattesi, si è infatti allenato insieme al resto del gruppo soltanto in parte e secondo Calciomercato.com Simone Inzaghi ha deciso di convocare il centrocampista, che torna disponibile per la panchina, e di lasciare a casa Acerbi.

Non partirà per il capoluogo toscano nemmeno Carlos Augusto, che ha patito un affaticamento, dopo essere da poco rientrato in campo in seguito a un infortunio muscolare.

