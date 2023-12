Manca pochissimo al restart della Coppa Italia, che nel mese di dicembre riparte con gli ottavi di finale e l’ingresso in scena delle big del campionato. "A questo punto della competizione entrano infatti la squadra detentrice del titolo - che nel caso specifico è l'Inter - e quelle che si sono classificate ai primi posti nella Serie A 2022/23" sottolinea Calcio e Finanza che in vista degli ottavi fa ancora un remind di quanto vale il Torneo, step by step.

Come già spiegato in precedenza, arrivare in finale vale almeno 5 milioni di euro, e vincerla addirittura vale fino a 7,6 milioni di euro. Di seguito il valore di ogni singolo passaggio del turno:

Vittoria negli ottavi di finale – 400mila euro;

Vittoria nei quarti di finale – 850 mila euro;

Vittoria in semifinale – 1,7 milioni di euro;

Finalista perdente – 2 milioni di euro;

Vittoria in finale – 4,6 milioni di euro.

