Prima lo 'scippo' a zero di Zielinski, poi il caso Acerbi-Juan Jesus che porterà degli strascichi. I rapporti tra Inter e Napoli saranno sempre più complicati e una delle conseguenze, secondo il Corriere dello Sport, sarà anche sul mercato: per i nerazzurri la strada che porta a Giacomo Raspadori si farà sempre più in salita, con la virata decisa su Albert Gudmundsson.

De Laurentiis ha sempre fatto muro per l'ex Sassuolo e in passato ha sempre preferito vendere all’estero i suoi giocatori piuttosto che ai diretti rivali in Serie A. Chiaro che, dopo quanto successo negli ultimi mesi tra Zielinski e Juan Jesus, la piazza napoletana non accetterebbe una cessione di Raspadori all'Inter (che non si è ancora mossa concretamente per il classe 2000). Arrivati a questo punto "non sarebbe una sorpresa se Marotta e Ausilio scegliessero di mettere da parte la pista Raspadori per puntare con decisione su Gudmundsson", scrive oggi il Corsport: l'islandese ha caratteristiche che farebbero comodo e inoltre costerebbe meno dell'italiano.

