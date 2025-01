Niente Monaco per Acerbi e Calhanoglu: questa è la certezza del Corriere dello Sport considerando che i due ieri non si sono allenati in gruppo. La speranza di Inzaghi è quella di poterli convocare per il derby di domenica, ma non c'è nulla di scontato.

E allora, rispetto a Lecce, domani in Champions i cambi nell'undici iniziale dovrebbero essere almeno tre: riecco Pavard, Dimarco e Asllani. Come riferisce il Corsport, ieri è stato fatto anche un check sulle condizioni di Barella, coinvolto in uno scontro di gioco con Dorgu in cui aveva rimediato una forte botta al ginocchio: il sardo sarà regolarmente al suo posto contro il Monaco e la sua diffida in campo europeo non dovrebbe condizionare la scelta del tecnico nerazzurro. In diffida anche Dumfries e lo stesso Inzaghi. I cartellini in Champions si azzerano solo dai quarti di finale.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

