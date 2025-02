Le condizioni di Thuram sono ovviamente al centro dell'attenzione in questi giorni che precedono Juve-Inter. E non potrebbe essere altrimenti, vista l'importanza dell'attaccante francese per Inzaghi.

Anche il Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla situazione dell'ex Borussia MG dopo il problema accusato alla caviglia sinistra nel match con la Fiorentina. Ma il quotidiano romano offre solo belle notizie: non preoccupa la caviglia sinistra del francese, reduce tuttavia da un allenamento personalizzato al pari del compagno di reparto. Nessuna lesione ma solo un fastidio che sta un po' condizionando la settimana di Thuram. Gli accertamenti, in ogni caso, hanno eliminato scenari preoccupanti per Inzaghi riguardo l'attaccante.

Insomma, solo questione di tempo. Oggi, probabilmente, altra seduta personalizzata per Thuram, ma già da domeni potrebbe rivedersi in gruppo.