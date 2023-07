L'Inter, dopo aver salutato Onana, intende portare a Milano lo svizzero Sommer in tempo per imbarcarlo con la squadra in direzione Giappone dove ci sarà la tournée. Ed è corsa contro il tempo. "Intanto, il fatto che lo svizzero sia stato esentato dall’amichevole che, ieri pomeriggio, il Bayern ha giocato contro l’Egern è un segnale significativo - sottolinea il Corriere dello Sport -. E anche gli ottimi rapporti con bavaresi potranno fare la differenza. Per il momento, però, non è arrivata la disponibilità ad accettare il pagamento della clausola da 6 milioni in due tranche. Probabilmente perché, prima di lasciar andare Sommer, vorrebbero avere maggiori garanzie sul recupero di Neuer. Da sistemare qualcosa pure con l’entourage del portiere svizzero, che, con il Bayern, ha un ingaggio da 5 milioni di euro. L’Inter ha messo sul tavolo un biennale con un’opzione per una terza stagione, ma a cifre inferiori".

Ad ogni modo, Sommer ragionevolmente sarà un nuovo giocatore dell'Inter. E poi? "In casa nerazzurra permane l’idea di aggiungere pure un altro portiere di maggiore prospettiva. E, come noto, il prescelto sarebbe il 21enne Trubin, il cui contratto con lo Shakthar Donetsk è in scadenza nel 2024. Il problema è che il club ucraino ha sparato subito alto, vale a dire oltre 30 milioni di euro, e non ha abbassato le sue pretese. L’Inter ha in mente di continuare a “lavorare” su questo fronte, ma non è disposta a pagare più di una dozzina di milioni, insieme ad una piccola percentuale sulla rivendita. Se il muro dello Shakthar dovesse resistere, il piano B è Audero della Sampdoria", si legge.

