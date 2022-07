Dopo un pre-campionato tribolato, trascorso a recuperare la forma migliore in mezzo alle insistenti notizie di mercato relative al suo trasferimento al PSG , Milan Skriniar ora punta a riprendersi in fretta l'Inter . Secondo il Corriere dello Sport, la volontà dello slovacco, che pure è rimasto turbato dai vari rumors, è sempre stata quella di restare in nerazzurro principalmente per due motivi: a Milano sta bene e la dirigenza gli aveva promesso (e intende mantenere la parola data) un rinnovo del contratto a una cifra superiore ai 5 milioni netti più bonus a stagione. Verrà accontentato? Impossibile dirlo a fine luglio, perché se è vero che il dt dei parigini Campos non si è più fatto sentire ufficialmente con Marotta, questo non vuol dire che il ricco club della capitale francese abbia deciso di rinunciare all'affare.

In questo scenario, aggiungono i colleghi del quotidiano romano, Steven Zhang non deve sottovalutare la posizione di Simone Inzaghi che adesso non accetta di perdere né Skrinka né Dumfries. "Simone era ed è consapevole delle necessità economico-finanziarie del club e per far partire lo slovacco aveva chiesto un sostituto all'altezza ovvero Bremer, finito alla Juventus. Ora pretende che Milan rimanga, altrimenti ritiene che sarà complicato pensare di lottare per lo scudetto. Facile immaginare che un addio del difensore ex Samp lo renderebbe piuttosto inquieto, anche se pure lui sa che di fronte a certe cifre (diciamo intorno ai 75-80 milioni: la valutazione data dal Bayern a De Ligt) dire di no è complicato", si legge.

Discorso simile per l'olandese che, durante la trattativa Lukaku, era stato chiesto con insistenza dal Chelsea: allora il tecnico di Piacenza spiegò che non era realistico puntare in alto dopo aver perso entrambi i "quinti". Qui la situazione è più tranquilla, visto che per l'ex PSV al momento non ci sono né offerte né la volontà di cederlo.