Vigilia di Inter-Milan e, anche secondo il Corsport, Inzaghi starebbe valutando l'inserimento di Acerbi in difesa. "Durante la sosta dovuta agli impegni della Nazionale (i nerazzurri avevano 5 azzurri impegnati), Acerbi ha lavorato con continuità ad Appiano, non è escluso che Inzaghi torni ad affidarsi subito a una delle garanzie della passata stagione per blindare ancor di più l’unica porta attualmente inviolata in Serie A. Negli altri reparti non sono previste novità rispetto alla squadra scesa in campo nei primi 270’ stagionali", si legge.

Occhio ai sudamericani: Lautaro subito in gruppo, mentre Cuadrado ha svolto un lavoro differenziato. "Solo oggi per il colombiano si capirà se potrà essere convocato o meno. Sempre nella giornata odierna è atteso il rientro di Sanchez, rallentato ieri da alcuni intoppi tra scali e coincidenze aeree". Il cileno dovrebbe comunque trovare posto in panchina.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

