Nel domino degli attaccanti dell'Inter spunta una novità. La riporta oggi il Corriere dello Sport, secondo cui il tecnico del Marsiglia, Jorge Sampaoli, avrebbe chiesto il "Tucu" Correa per rafforzare la squadra, che giocherà la prossima Champions League. I due hanno lavorato assieme al Siviglia in passato. "L’ex-Lazio è nella lista, ma una trattativa ancora si deve sviluppare. Da verificare anche il tipo di operazione (più prestito che acquisto a titolo definitivo) che verrebbe messa in piedi", scrive il quotidiano.