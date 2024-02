Archiviato il successo dell'Olimpico sulla Roma, l'Inter mette nel mirino la Salernitana, match che si giocherà venerdì perché poi torna la Champions il 20 febbraio.

Come riferisce il Corriere dello Sport, c'è fiducia nel recupero di Frattesi dopo il risentimento al retto femorale della coscia destra. Un po' di preoccupazione, invece, per Acerbi, costretto a uscire per un indurimento al polpaccio della gamba destra nella stessa zona dell’infortunio che lo aveva tenuto fuori per più di un mese a inizio stagione.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!