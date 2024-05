La parole d'ordine adesso è "continuità". Oaktree conosce alla perfezione la situazione dell'Inter e gli obiettivi da raggiungere. L'idea - come riferisce il Corsport - è quella di proseguire il percorso virtuoso che sta conducendo il club a risultati sportivi eccellenti accompagnati da significativi miglioramenti economico-finanziari.

Insomma, il fondo americano continuerà a lavorare sul solco lasciato da Zhang, ovviamente con qualche aggiustamento. E non a caso ci si è premurati di far filtrare enorme stima per l'attuale dirigenza.

Per quanto riguarda il mercato, avanti come fatto negli ultimi anni: saldo zero, si investe ciò che si ricava. Obiettivi: un vice-Sommer, con Bento in cima alla lista, ma con un investimento non superiore ai 20 milioni. Una punta in più, per cui spinge Inzaghi, ma è fondamentale sistemare almeno Correa. E, magari, un difensore. La possibile partenza di Dumfries comporterebbe l’arrivo pure di un esterno.



Infine occhio ai rinnovi di Lautaro, Barella e Inzaghi. Rispetto alla stagione in corso, c’è spazio per un aumento del monte ingaggi complessivo, ma comunque entro certi limiti. Gli adeguamenti previsti per il centrocampista e il tecnico sono già stati “calcolati”, il nodo invece sono le richieste di Lautaro: qui toccherà al Toro fare un passo indietro.